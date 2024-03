Santos: presidente vê impacto esportivo maior do que financeiro com final

Confira entrevista da coluna, feita por troca de mensagens, com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Foi uma surpresa para o senhor a classificação do Santos para a final do Paulistão diante das dificuldades para reconstruir o time após o rebaixamento no Brasileirão?

Marcelo Teixeira - Pela qualidade do grupo, pela aceitação pelo projeto, pela confiança na gestão e pelo perfil dos atletas, tínhamos muita esperança em alcançar os objetivos: a vaga na Copa do Brasil para 2025 e disputar as finais do Paulistão.