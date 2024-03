Como usar o 'minuto de silêncio' proporcionado por Abel para refletir?

Depois de o Palmeiras se classificar para as semifinais do Paulistão com vitória sobre a Ponte Preta, no último sábado (16), Abel Ferreira fez um pronunciamento repudiando "todo ato de discriminação, nacionalidade ou qualquer tipo de violência". Em seguida, o treinador ficou em silêncio por alguns segundos.

Abel não citou Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que o chamou de "português de m...". A ofensa foi proferida pelo cartola ao cobrar a arbitragem após empate no clássico entre as equipes no início do mês.

Mesmo sem o nome do são-paulino ser pronunciado pelo técnico, ficou claro que sua manifestação foi referente ao episódio. O caso resultou num acordo entre TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) e São Paulo. Foram evitadas suspensões a Calleri, Wellington Rato e Rafinha. O trato incluiu um pedido de desculpas de Belmonte. Cada jogador foi multado em R$ 25 mil reais.