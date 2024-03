Por que direção do Corinthians ainda não respondeu às críticas de Duilio?

No último domingo (10), Duilio Monteiro Alves divulgou comunicado em rede social se defendendo de críticas à sua gestão, desmentindo notícias e atacando a atual direção do Corinthians. Até agora, no entanto, a diretoria comandada por Augusto Melo não divulgou uma resposta oficial ao ataque feito pelo ex-presidente.

A tendência é de que a direção corintiana não emita, oficialmente, uma resposta pelo menos até terminar a partida contra o São Bernardo, na próxima quinta, pela Copa do Brasil.

A decisão sobre responder ou não ao ex-presidente deve ser tomada depois da partida, que vale vaga na terceira fase da competição nacional.