Corinthians: estilo 'bateu, levou' de Duilio era desejado por seus aliados

Antes de adotar o estilo "bateu, levou", o ex-presidente vinha sendo cobrado por membros de sua ala política para rebater em público o que era dito sobre sua gestão, conforme apurou a coluna.

Internamente, o discurso de Duilio era de que ele vinha evitando se posicionar publicamente para não prejudicar o clube com uma nova turbulência

No programa apresentado por Benja, o ex-dirigente explicou sua decisão da seguinte forma:

"Eu apanhei dois meses e meio com um monte de mentiras. Eu só me manifestei hoje porque passou do ponto e porque o Corinthians não tem um jogo importante hoje, infelizmente. Mas, eu precisava me defender", afirmou Duilio.

Ele divulgou posicionamento se defendendo e criticando a atual gestão horas antes de o Corinthians, já eliminado, fazer sua última partida no Campeonato Paulista, diante do Água Santa.

Além de se manifestar em público, o dirigente promete agir pelos meios formais no clube. Em seu pronunciamento, ele afirmou que apresentará requerimento ao Conselho Deliberativo pedindo que a direção esclareça se identificou a existência de 15 a 20 carros blindados que teriam sido usados por sua diretoria. Essa é uma das notícias contestadas por Duilio. Ele nega a existência de tal frota.