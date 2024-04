Enquanto Textor fala de Inteligência Artificial, Botafogo ensaia fiasco

Dois jogos e duas derrotas. Zero ponto no grupo D. A situação do Botafogo na Libertadores é difícil.

Junior Barranquilla e Universitario somam quatro pontos cada. LDU, que nesta quinta-feira derrotou os botafoguenses, tem três.

Na próxima rodada o time peruano visitará o alvinegro no Rio de Janeiro. Equipe que mostrou competitividade até aqui.