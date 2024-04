Parece mentira, mas pelo Gaúcho Grêmio se meteu em roubada na Libertadores

O Grêmio tem zero ponto ganho após duas rodadas pela Libertadores. É o lanterna disparado do grupo C. Sim, o heptacampeão gaúcho corre o real risco de precoce eliminação.

Parece mentira, mas após mais uma passagem pela segunda divisão, o tricolor gaúcho fez um esforço na volta à Série A. Contratou Luís Suárez e foi vice-campeão.

Foi grande o empenho em 38 rodadas, com uma das piores defesas do certame, mas contando com o desequilibrante uruguaio. O time "copero" estava de volta.