Textor toma conta da cena e ofusca vexames do Botafogo

Tomaram o noticiário as declarações de John Textor, dono do Botafogo, sobre manipulação de resultados por parte de jogadores em duas partidas do Brasileirão. No ano passado Palmeiras 5 x 0 São Paulo, em 2022 Palmeiras 4 x 0 Fortaleza.

As manchetes sobre o tema, que envolve outros clubes, ocupam os espaços mais nobres há dias, tal a gravidade das denúncias sinalizadas pelo americano. Enquanto muitos pedem que ele apresente as provas, o time segue jogando e acumulando vexames.

Três dias depois de erguer o troféu do bi da Taça Rio, torneio de consolação para eliminados do campeonato carioca, o Botafogo estreou na Libertadores. A exibição patética, como o próprio Textor definiria mais tarde, soma-se a outros vexames recentes. Além do título nacional perdido, o time não chegou às semifinais do estadual.