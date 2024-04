Abel reclama porque o Palmeiras jogou depois do Santos. E se jogasse antes?

Alguém dirá que os dois jogos deveriam ser na quinta-feira. Pode ser. Mas o futebol envolve questões outras, como os direitos de transmissão e os interesses comerciais de quem transmite as partidas. E isso não acontece só no Brasil, mas no mundo todo, na Europa, inclusive. E essas empresas conta com jogo ao vivo na noite de quarta.

Sim, o calendário do futebol brasileiro tem inúmeras bizarrices e delas parte significativa da imprensa reclama há décadas. Abel é mais um a engrossar o coro. Contudo, nesta semana dificilmente não haveria reclamação. As Data Fifa deixam os jogos das competições locais ensanduichados. Trabalhar no Brasil tem disso. O jeito é se adaptar e reclamar, quando isso fizer real sentido.

