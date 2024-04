Palmeiras: Abel deve poupar na Libertadores, e volta a criticar FPF

No ano passado Abel escalou um time reserva para estrear na Libertadores em La Paz. A situação era semelhante à de hoje: a estreia foi entre a primeira e a segunda partidas da final do Paulistão. O Palmeiras tinha perdido para o Água Santa e precisaria reverter uma desvantagem de um gol no segundo jogo, como nesse ano.

Em 2002 Abel optou por um time misto para a primeira partida da competição internacional. Esse jogo foi uma situação diferente, logo depis do título estaudal contra o São Paulo e a três dias da estreia no Brasileirão. A semelhança é o aperto no calendário.

Convocados por Dorival Jr devem ter descanso. Endrick ainda sente dores na coxa direita e quer estar 100% recuperado para o jogo decisivo da final do Paulistão — existe a chance do camisa 9 nem viajar com o elenco para a Argentina para se preservar. Murilo 'treinou pouco na seleção', segundo Abel, e teve problemas com a mudança de fuso horário.

Veiga é outro citado pelo treinador. Apagado em campo na derrota de ontem, o jogador vem de um problema físico na semifinal, como revelou Abel.

Ríos é opção para a Libertadores. O jogador foi reserva contra o Santos, teve uma boa data Fifa com a Colômbia e pode ser titular contra o San Lorenzo.

Gustavo Gómez, recuperado de lesão, também pode voltar aos titulares na Libertadores. O zagueiro paraguaio se recuperava de uma fratura no dedo do pé esquerdo, mas iniciou a transição física no início da semana e participou de toda a preparação do Alviverde para o primeiro jogo da final.