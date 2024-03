Por que a existência da Taça Guanabara incomoda? Fla a tratou como merece

Naturalmente a Taça Guanabara ganhou relevância naquele contexto, até que em 1972 foi incorporada ao campeonato carioca. Assim, o vencedor do primeiro turno passou a ser o campeão do desejado troféu surgido nove anos antes.

Os tempos mudaram, os Estaduais perderam em importância e o campeonato do Rio de Janeiro não é longo como no passado. Ele chegou a três três turnos e torneio quadrangular final, durava meia temporada, ou mais.

Mas o pêmio foi mantido, por isso anualmente é entregue ao time que mais pontua na fase de classificação. Como se fosse o antigo primeiro turno que garantia uma vaga na final ao seu vencedor.

Não é compreensível que tantos se incomodem com a existência da Taça Guanabara. Mas times com maior investimento e ambição não podem valorizá-la como no passado, até os anos 1980 ou 1990.

E o Flamengo, que a ergueu pela 24ª vez neste sábado, ao vencer o Madureira por 3 a 0, tratou o título como ele deve ser encarado, sem euforia, sem supervalorização. E sem esnobar o tradicional troféu.

Obviamente trata-se de uma competição de menor importância, embutida no campeonato cuja conquista é o real objetivo desse começo de ano. Principalmente depois dos muitos fiascos acumulados pelos rubro-negros em 2023.