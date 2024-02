Flamengo e Bragantino avançam, lentamente, rumo a um acordo sobre Leo Ortiz

Flamengo e Red Bull Bragantino terão nova reunião na tarde desta quinta-feira, em São Paulo. Em pauta, naturalmente, Léo Ortiz. O clube carioca insiste em contratar o zagueiro de 28 anos.

No encontro do dia anterior as negociações não chegaram a um acordo. Contudo, a avaliação do lado rubro-negro é de que, após o esfriamento nas conversas, voltou a existir uma chance real de acontecer.

Nessa nova conversa, a expectativa dos dirigentes do Flamengo é de que se aproximem de um denominador comum. Em suma, o Red Bull Bragantino diminuir a pedida para então elevarem o valor ofertado.