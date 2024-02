Paulista forte? Algoz de São Paulo e Corinthians, Ponte quase foi à Série C

O final de 2023 foi dramático para a torcida da Ponte Preta. O time de Campinas correu sério risco de queda para a terceira divisão nacional, escapando no final do campeonato brasileiro da Série B.

Pouco mais de dois meses depois do alívio, os pontepretanos saboreiam triunfos sobre dois times da primeira divisão. Fizeram 2 a 0 no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e 1 a 0 no Corinthians.

Fora esses dois êxitos, a "Macaca" derrotou apenas Botafogo e Portuguesa nas suas quatro vitórias em dez partidas pelo estadual. Não estamos falando, portanto, de uma forte equipe.