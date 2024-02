Agente de Gabigol desmente presidente do Corinthians: 'Não oferecemos'

Procurado pelo blog, Júnior Pedroso, agente de Gabriel Barbosa, negou que o atacante tenha sido oferecido ao Corinthians.

"Em momento algum o Gabriel foi oferecido ao Corinthians ou a qualquer outro clube", afirmou em áudio enviado à coluna.

A versão do empresário do atleta é diferente da exposta pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, em entrevista ao Arena SBT.