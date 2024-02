Série sem vitórias do São Paulo escancara a ilusão criada pela "Supercopa''

O 2 a 2 com os reservas do Red Bull Bragantino incomodou o torcedor do São Paulo. O time jogava em casa, saiu perdendo, virou com um gol aos 43 minutos do segundo tempo e levou o empate aos 48.

A equipe de Thiago Carpini venceu apenas um de seus cinco últimos compromissos, os 3 a 0 no ex-time do treinador, o Água Santa. Antes, empate com o Palmeiras. Depois, derrotas para Ponte Preta, fora, e Santos, até o jogo deste sábado, os dois últimos em casa.

Sim, diante do bicampeão brasileiro os são-paulinos empataram, a Supercopa foi conquistada na disputa de pênaltis após um (jogo bem ruim) 0 a 0 no Mineirão. Título superestimado, por sinal, que iludiu aos mais emocionados. Não era para tanto.