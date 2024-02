Empresa promete gramado melhor no Maracanã, com duas trocas durante o ano

É a mesma estratégia que a empresa utilizou no Catar, durante a Copa do Mundo, e o plano é fazer a substituição até duas vezes, primeiro em junho e depois em agosto ou setembro. Isso aconteceria antes de o gramado chegar a um ponto crítico.

Para tanto, está em estudo o desenvolvimento de dois campos reservas em uma fazenda. A troca, assegura a Greenleaf, levaria apenas de quatro a cinco dias, o que tornaria desnecessário o deslocamento de algumas partidas para outro local.

Sobe o atual estado do campo, muito criticado, a empresa entende que o problema se resume às duas faixas na área do lado norte. Foi onde ficaram os palcos montados para shows realizados no final de 2023.

Apesar das queixas, no entendimento da companhia, o campo está melhorando a cada jogo. Por mais polêmico que possa ser, ela o considerado bom, exceto naquele trecho específico.

No entanto, André, do Fluminense, disse após a partida, sob chuva; diante do Vasco que o piso estava duro. Segundo a empresa, nesta sexta-feira será feita a descompactação, para melhorar esse aspecto.

O grande desafio é lidar com a enorme quantidade de jogos no Maracanã, que ficou fechado em janeiro e neste mês já recebeu cinco em 11 dias. Como o blog mostrou, no mesmo período o Morumbis e a Neo Química Arena tiveram quatro, dois em cada.