Maracanã teve 5 jogos em 11 dias, Morumbis e Neo Química Arena receberam 4

A partir de 4 de fevereiro, o Maracanã, que permaneceu fechado em janeiro, recebeu cinco jogos em 11 dias. No mesmo período, os dois estádios paulistas tiveram quatro ao todo, dois em cada.

Com essa quantidade de cotejos, jamais o gramado do Maracanã será excelente. Mas isso não parece o bastante para justificar o criticado estado do campo na reabertura do estádio em função de shows que aconteceram no final do ano passado.

