Ayrton Senna e a tragédia da técnica

Um dos patrocinadores da Fórmula 1 fez uma pesquisa com telespectadores de São Paulo, em 1993, perguntando se eles continuariam acompanhando as corridas mesmo se os grids de largada não contassem com brasileiros. Trinta e quatro por cento responderam que não. Na disputa de 1992, o pico de audiência, quando Nigel Mansell já havia conseguido o título de campeão, foi de 24 pontos. Nos momentos em que Senna estava bem, o pico chegava a 30. Isso significa que seis milhões de brasileiros só tinham interesse em assistir à corrida por causa da performance dele. Para alguns estudiosos e especuladores, era inevitável que Senna e outros conterrâneos subissem ao pódio. São esportistas que vêm de uma cultura "contextual", ao contrário dos pilotos de origem anglo-saxã, que pertencem a uma cultura "contratual". Esta é uma teoria do historiador americano Matthew Shirts. Ele deixou sua cátedra na Universidade de Washington para morar na Vila Madalena, um bairro de classe média de São Paulo cheio de ladeiras, artistas e bares barulhentos, onde se tornou um corintiano de quatro costados. Naquela hippielândia deslocada do tempo foi se formando como observador atento do Brazil, nele incluído o mundo das corridas. "É impressionante como se gastam palavras para criticar o que não funciona no Brasil, e dificilmente se produz sequer uma explicação decente para êxitos extraordinários", escreveu Shirts.

Segundo ele, nas culturas "contratuais", como a anglo-saxônica, o comportamento é determinado por uma série de regras preestabelecidas e aceitas (o teatrólogo Harold Pinter esboçou uma caricatura disto e de seus conterrâneos: "O inglês é aquele que avança um sinal de madrugada, sem ninguém por perto, para numa caixa dos correios e manda uma carta ao departamento de trânsito, denunciando a si mesmo"). Nas culturais "contextuais", como a brasileira, o comportamento é determinado pelas contingências de cada situação. Diante de uma estrada ou rua vazias, o motorista para, olha e, se não vê ninguém, segue em frente. Por isso os pilotos europeus são levados pelas máquinas (e o público torce pelas suas escuderias, Ferrari, Lotus, McLaren) enquanto os brasileiros procuram o que há de não-tecnológico nas corridas — as surpresas surgidas em cada situação nova (quer dizer, o "contexto"), o caráter sobre-humano da velocidade para só então imprimir uma marca pessoal. O público brasileiro aplaude nomes, carregando no acento final — Ayrtón, Emersón, Nelsón e não as marcas que pilotam. Eles se viram, não importa que carros guiem. Assim, não há tecnologia, por mais de ponta que seja, que resista a um dos mais duradouros mitos brasileiros, o do jeitinho.

Acrescente-se a este um outro mito, o da preguiça verde-anil, e o terreno para a ascensão e glória de personagens da raça de Senna estará aplainado. O lazer do brasileiro é mais ócio que outra coisa, muito diferente do praticado por americanos e europeus, que partem em alegres excursões organizadas ("contratuais", talvez) para aproveitar um feriado junto à natureza, comendo tortas de maçã e bebendo sucos, todos cantando em coro. Um programão que seria rejeitado por aqui. O lazer brasileiro é mais rude, concentra-se na tela de TV, que aparece sob medida nesta história. Na tela desfilam não só o que há de mais moderno sobre rodas, como também o ancestral fascínio pela luta da vida contra a morte.

Nessa arena, diante do horror de milhões de espectadores, Ayrton Senna cumpriu exemplarmente seu destino de ídolo. Morreu em combate, durante um espetáculo, num privilégio trágico que só contempla os heróis.

https://twitter.com/GeraldoMayrink/status/1785269408840999262

*Geraldo Mayrink foi um dos grandes jornalistas deste país.