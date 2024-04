São Paulo de Zubeldía não tem nada de Carpini

Nada dramático, mas suficiente para que, no intervalo, o treinador estreante alertasse sobre a necessidade de voltar a se impor na casa do adversário.

Antes do segundo minuto do segundo tempo o São Paulo teve a chance do segundo gol, mas Luciano deu muito forte o passe para Calleri que não chegou em tempo.

A resposta veio imediatamente e, por duas vezes, antes do quarto minuto, Rafael salvou o empate.

Sim, o jogo pegou fogo, técnica e emocionalmente, muito mais pegado.

Ferreirinha infernizava a defesa, mas, aos 57, saiu machucado, trocado por Michel Araújo, uma pena, porque o ex-gremista era arma importante para os contra-ataques são-paulinos, dados os espaços oferecidos pelo maior ímpeto do Barcelona.

E foi num rebu na área equatoriana que Alisson limpou a jogada pela esquerda e arrematou forte para ampliar, 2 a 0, aos 64, em belíssimo gol.