Empate com o Bragantino mostra a Tite que em São Paulo é mais difícil

As coisas estavam tão feias que, ainda aos 37 minutos, Tite tirou Igor Jesus para tentar jogar mais pela beirada com Luiz Araújo, que parece longe de ser solução para o rubro-negro.

No segundo minuto do segundo tempo o Flamengo fez mais que em todo o primeiro tempo e quase empatou por duas vezes.

E no terceiro minuto De La Cruz arrancou em contra-ataque e acertou uma bomba no travessão.

A resposta veio três minutos depois, quando Eric Ramirez também acertou o travessão rubro-negro, com absoluta liberdade, porque preocupado em atacar o time carioca se esqueceu de marcar.

Por ironia do destino, Pedro Henrique, era o principal protagonista do jogo, autor do gol e quem sofreu a falta de De La Cruz que anulou a expulsão de Luan Cândido por falta exatamente no uruguaio. O zagueiro foi contratado para suprir a ausência de Leo Ortiz que defendia o Bragantino e estava na zaga rubro-negra.

Lançamentos longos para Bruno Henrique eram o expediente carioca, mas, aos 25, Cleiton fez milagre para defender cabeceio à queima-roupa do atacante.