Corinthians joga bem e pára* em João Ricardo

Com a bola no pé e no chão, com tranquilidade, o Corinthians fez belo primeiro tempo contra o bom, e invicto, time do Fortaleza.

Na primeira meia hora de jogo por três vezes o goleiro João Ricardo evitou o primeiro gol alvinegro, em arremates de Romero, Raniele e Garro, com um milagre entre as três defesas.

Via-se um time com padrão de jogo e sem ansiedade em Itaquera, além da linda nova camisa negra, em campanha antirracista.