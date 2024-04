A manipulação ainda nem começou 

Escândalos de fraudes em resultados se repetirão para destruir credibilidades



Jontay Porter, pivô do Toronto Raptors da milionária NBA está sob suspeita depois que sobre ele, em dois jogos, recaiu a dúvida se foi cúmplice de apostadores.

Já o craque Jayson Tatum, do Boston Celtics, em entrevista, disse que as apostas mudaram o panorama dos esportes: "É um negócio de doido. Você vê pessoas nas redes sociais discutindo com jogadores. Elas culpam você por ter perdido o dinheiro delas. Ficam bravos porque você não fez 25 pontos antes do intervalo, ou acertou mais que duas bolas de três. Já chegou em mim e dá a medida de como as coisas mudaram".

