Como ser Santos para quem nasceu Bragantino?

Mais de meio caminho andado para ser finalista contra Palmeiras ou Novorizontino.

Caminho que a lei do ex tornou mais complicado logo aos 51 minutos, com um tirambaço de Sasha para diminuir: 2 a 1.

A massa não parou, ao contrário, subiu o som e, aos 62, Giuliano a tranquilizou e enlouqueceu ao fazer 3 a 1 de cabeça, em novo cruzamento de Pedrinho.

Hayner foi expulso, aos 38, e deixou o Peixe com dez, diante do maior público em Itaquera nesta temporada, com quase 45 mil torcedores, 44.808 para ser exato.

Que venha o Palmeiras, para reviver velhos tempos, ou o Novorizontino, o Santos pode.

No Morumbi ou em Itaquera — e ao deixar Bragantino, Corinthians e São Paulo para trás, todos da Série A brasileira.