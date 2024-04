Fluminense cauteloso demais só empata no Paraguai

Mas a síndrome de jogar fora de casa caracteriza 11 em cada dez times pelo mundo, noves fora alguns poucos da Inglaterra e o Real Madrid.

O Tricolor, invicto, defendia o título conquistado no ano passado e parecia mesmo não fazer muita questão de vencer, ao preferir ficar com a bola para evitar ser atacado, aquela velha história de com a bola no pé o risco de sofrer gol inexiste.

Não fosse o horário e o jogo daria sono.

Só que, de tanto cozinhar o sapo, o bicho resolveu pular da panela e se aventurar contra Fábio.

Então, aos 64 minutos, Felipe Melo pediu para sair e Antônio Carlos o substituiu.

Renato Augusto também entrou no jogo no lugar de Ganso para ver se atava ou desatava, ao lado de Douglas Costa, no lugar de Marquinhos.