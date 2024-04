Boca Juniors nunca mais se esquecerá de Fortaleza

Em 17 minutos o Fortaleza marcou três vezes, mais uma com Lucero, em cabeçada de antes da marca do pênalti com passe de Pochettino, que começou a carreira profissional no Boca, e com mais dois gols de Pikachu, aqueles que ele havia perdido no primeiro tempo: 4 a 1!

Os xeneizes não estavam entendendo nada e certamente amanhã deixarão de desfrutar das belas praias cearenses, a menos que, perdidos no rumo de Buenos Aires, aproveitem para outro banho, mas de mar, embora tenham amenizado a goleada ao fazer o 2 a 4, em frango de João Ricardo.

Mais de 55 mil torcedores se deliciaram no Castelão, estádio para o qual o Boca Juniors não gostaria de voltar a visitar.

Já a legião argentina do Fortaleza merece dois dias de folga só para curtir o nordeste brasileiro.

O técnico Juan Vojvoda e os jogadores Cardona, Martínez, Lucero, Machuca, Pochettino e Brites podem festejar.