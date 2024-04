A hipocrisia sem fim do COI

Voltemos aos hipócritas e cínicos do COI, lembrando que seu presidente, o alemão e ex-esgrimista Thomas Bach, escafedeu-se do Brasil em 2016 e não esteve no fechamento dos Jogos Paralímpicos no Rio para fugir do inquérito sobre venda ilegal de ingressos para o evento.

Paris vale bem uma missa e nos emocionará como nunca porque, neste mundo repleto de malucos genocidas, existe quem é capaz de exercer o poder do esquecimento fugaz para comemorar uma vitória esportiva.

Que os barões olímpicos, contudo, saibam que o Comitê Olímpico Palestino, mais cedo ou mais tarde, cobrará pelo crime cometido e associará o COI ao massacre de crianças e mulheres em Gaza enquanto medalhas de bronze, prata e ouro estamparão os peitos orgulhosos dos vencedores.

Porque de duas, uma: ou os Jogos Olímpicos são um evento à parte, quase em realidade paralela, e todos podem participar independentemente do que façam os governantes de cada participante, ou, em nome da paz, quem vive de fazer e estimular as guerras precisa ser proibido de competir.

Houve época em que Alemanha e Japão foram excluídos dos Jogos de Londres, em 1948. Como a África do Sul também, fora em sete edições a partir de 1964, por causa do apartheid.

Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência.