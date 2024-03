Pegar a Inglaterra agora é pior que pegar dengue

As três primeiras seleções do ranking, a Argentina, de Lionel de Messi, a França, de Kylian Mbappé, e a Inglaterra, de Jude Bellingham, além de terem tais gênios em seus times, têm também treinadores há anos e entrosamento total.

Dorival Júnior livrou-se do hermanos e dos algozes nas Copas de 1986, 1998 e 2006, mas enfrentará, no santuário de Wembley, o English Team que se puder golear não economizará esforços neste sábado, às 16 horas, com transmissão da Globo e Sportv.

Porque nós, brasileiros, vivemos entalados na garganta dos inventores do futebol moderno, com 11 vitórias em 26 jogos, apenas quatro derrotas.

Quatro vezes as duas seleções se enfrentaram em Copas do Mundo, com três vitórias nacionais e um empate, exatamente no primeiro embate, em 1958, na Suécia, 0 a 0.

No Chile, em 1962, foi 3 a 1, com show de Mané Garrincha; em 1970, no México, com os ingleses em busca do bi, foi 1 a 0, com gol antológico de Jairzinho depois de combinação entre Tost?o e Pelé, e em 2002, no Japão, novo triunfo, por 2 a 1, com o famoso gol de Ronaldinho Gaúcho, por gosto ou sem querer.

Há, também, uma goleada por 5 a 1, 60 anos atrás, mais exatamente em maio de 1964, no Maracanã, que os súditos do Rei Charles adorariam descontar.