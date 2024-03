A história da bandana de Sócrates na Copa de 86 contada pelo próprio Doutor

É difícil de detectar à primeira vista, mas torna-se mais claro quando a bandana é analisada com mais detalhe - como podem atestar os visitantes da exposição do Museu do Futebol Mundial da FIFA.

A peça foi cedida à FIFA pela última mulher de Sócrates.

Eis a história dessa primeira bandana, como ela surgiu e porque pode ter sido ofuscada, contada pelo próprio Doutor Sócrates Brasileiro:

"Quando chegamos ao México, o desastre causado por um terrível terremoto que atingiu o país antes do início da Copa do Mundo foi o gatilho que me fez decidir aproveitar a oportunidade num momento em que o mundo inteiro assistia ao evento e destacar alguns pontos críticos da realidade social.

Mais ou menos como algo que costuma ser feito em determinados eventos esportivos quando é proposta uma trégua durante conflitos armados concomitantes com o período dos jogos.

É claro que ninguém jamais imaginou que isso pudesse realmente acontecer - especialmente em tão grande escala. Mas simplesmente colocar sobre a mesa algumas das controvérsias e questões contemporâneas era uma boa razão para esperar que o seu número diminuísse.