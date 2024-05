Seleção brasileira monitora Ederson após lesão e mantém cautela sobre corte

A seleção brasileira está monitorando a lesão do goleiro Ederson e mantém cautela sobre cortar o jogador da Copa América.

O que aconteceu

A seleção está entendendo ainda a gravidade de lesão do titular do Manchester City. Ele foi convocado para o torneio de seleções ao lado de Alisson e Bento.

Existe certo otimismo da seleção em contar com Ederson devido ao tempo para início da Copa América. A seleção se apresentar já no dia 29 de maio para preparação e amistosos, mas só estreia no torneio em 24 de junho.