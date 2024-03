Gringos? Galeno e Andreas rejeitaram mesmo técnico por sonho na seleção

Como não voltou a ser chamado pela seleção (a Fifa estipula um limite de 3 jogos), ele passou a ser alvo da Bélgica. Então treinador do selecionado europeu, o espanhol Roberto Martínez retomou um antigo plano: convocar Andreas para jogar ao lado de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku.

"Minha família me mata"

Em 2023, Andreas falou sobre o tema em entrevista ao UOL. "Isso nem passa na minha cabeça, nem está nos meus objetivos. Houve um momento, quando eu estava no Manchester United, que ele me ligou", contou Andreas.

"Eu falei pra ele: "Olha, eu agradeço muito, mas apesar de ter nascido na Bélgica, minha cultura é brasileira. Meus pais são brasileiros, minha família inteira está no Brasil, passo férias no Brasil. Se eu escolher a Bélgica, minha família me mata", brincou.

Diante dos argumentos do brasileiro, Martínez entendeu e deu o caso por encerrado. Mas, meses depois da conversa, já sob o comando de Domenico Tedesco, uma nova tentativa foi feita. Aos 28 anos, Andreas negou mais uma vez o convite, na esperança de um chamado para o Brasil.

Galeno celebra gol em Porto x Arsenal, jogo da Champions League Imagem: REUTERS/Pedro Nunes

"Ordem de chegada" ajudou Galeno

Um dos destaques do Porto na temporada, com 5 gols na Champions League, Galeno viveu uma situação diferente. Nascido em Barra do Corda, no Maranhão, ele começou a carreira no interior de Goiás e foi para Portugal aos 18 anos, jogar no Porto B.