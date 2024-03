Brasileiros pelo mundo: como chegam os 'europeus' para a seleção de Dorival

Andreas Pereira, do Fulham, chega à seleção com moral Imagem: Ryan Pierse/Getty Images

Andreas Pereira (meio-campista, Fulham)

O Fulham passou por cima do Tottenham (3 a 0, no sábado), e Andreas mais uma vez foi importante para o desempenho coletivo do time. Mesmo quando não brilha com gols ou assistências, é ele quem organiza o meio-campo e muitas vezes aciona os atacantes do time. Na seleção, espera-se que ele possa dar um toque de criatividade no meio-campo.

Yan Couto e Savinho (lateral-direito e atacante, Girona)

A dupla de convocados jogou os 90 minutos na derrota do Girona para o Getafe, por 1 a 0, no sábado. Com o resultado, o clube catalão caiu para o terceiro lugar na Liga Espanhola. Savinho levou o quinto cartão amarelo e está suspenso para o próximo duelo, contra o Bétis, na volta da Data Fifa.

Wendell, Galeno e Pepê (lateral-esquerdo e atacantes, Porto)