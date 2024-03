Brasileiros pelo mundo: Vini marca, novato decide, e Ederson preocupa

A rodada do fim de semana embolou a classificação da Premier League, com a vitória do Arsenal sobre o Brentford (2 a 1) e o empate no duelo entre Liverpool e Manchester City (1 a 1). O embate entre Jurgen Klopp e Pep Guardiola foi marcado pela lesão de Ederson, principal candidato a titular da seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 deste mês.

O goleiro se machucou no início do segundo tempo e teve de deixar a partida. Depois do jogo, na área de entrevistas, Guardiola não escondeu o pessimismo com a situação do brasileiro. "Não parece bom", disse, ao ser perguntado sobre a lesão. Ederson fará exames nesta segunda-feira, mas a tendência é que seja cortado pela comissão técnica comandada por Dorival Júnior.

Alisson, o outro goleiro brasileiro no mais alto nível do futebol europeu, também está machucado e não foi convocado. No duelo entre Liverpool e City, a equipe de Klopp teve como titular o irlandês Caoimhín Kelleher.