Um brasileiro no melhor time da Europa: zagueiro revela os segredos do PSV

"Nunca é apenas um fator, são várias coisas", explica ao UOL o zagueiro André Ramalho, um dos pilares da equipe. "Primeiro, há um estilo de jogo muito claro: o treinador chegou e mostrou um jeito de jogar que todo mundo gostou. Afinal, quem não gosta de jogar pra frente, né? Existe uma filosofia muito clara, ele explicou para cada jogador o que queria que a gente fizesse", continua o defensor.

"Outro fator no sucesso do time é que a gente coloca isso em prática: a gente acreditou na ideia, na filosofia, trabalhou em cima disso", acrescenta Ramalho.

Zagueiro André Ramalho é um dos líderes do elenco do PSV Imagem: Divulgação/PSV

A filosofia ofensiva de Peter Bosz não é apenas uma teoria. Na prática, o time é uma máquina de fazer gols: em 22 partidas na Liga Holandesa, o PSV marcou 70 vezes, uma média de 3,18 gols por partida. A defesa também tem funcionado bem: sofreu apenas 10 gols na liga nacional.

"Aí entra o terceiro fator: é um elenco muito qualificado, temos gente boa em todas as posições. Quem joga sabe que precisa manter o alto nível, porque quem está no banco sempre que entra faz muito bem", enumera o zagueiro, que participou das 22 partidas do Holandês e das seis da fase de grupos da Champions — o PSV passou em segundo no Grupo B, atrás do Arsenal, superando Lens e Sevilla.

Quem não acompanha de perto o futebol internacional e olha o elenco do PSV não se impressiona à primeira vista. Mas o time tem jogadores importantes, com passagens recentes em equipes de ligas mais badaladas da Europa: o atacante Luuk de Jong e o lateral Sergiño Dest jogaram no Barcelona; o ponta mexicano Irving Lozano foi campeão italiano com o Napoli.