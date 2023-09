A proliferação das camisas do Inter Miami e dos famosos que se acotovelam nas arquibancadas são apenas dois sintomas da Messimania. Economicamente, o faturamento gerado por ambos é pouco relevante — sobretudo se comparado a outras fontes de renda, como direitos de transmissão —, mas ambos ajudam a entender um ecossistema maior.

Kim Kardashian, Serena Williams e LeBron James na estreia de Messi pelo Inter Miami Imagem: Mike Ehrmann/Getty

A camisa de Messi levou apenas 45 minutos para se tornar a mais vendida da história da loja da MLS. Dentre todos os compradores, 89% foram novos clientes, que nunca tinham comprado produtos oficiais da liga. Tentar comprá-la atualmente é impossível; o site só oferece a opção de reservar o item, sem uma data fixa para entrega.

As três primeiras partidas do camisa 10 no Inter Miami foram as três campeãs de audiência no MLS Season Pass (o streaming oficial da liga). Usuários de mais de 100 países estavam conectados para as transmissões em inglês e espanhol.

Há quatro meses, o cenário parecia distante, para não dizer impossível. O contrato de Messi com o PSG caminhava para o fim, mas havia ao menos duas opções apetitosas na mesa do argentino: o retorno a Barcelona, de onde ele não queria sair em 2021, e uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita — 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por ano, o maior salário da história do esporte.

Messi disse "não" ao Barcelona porque o clube teria de fazer uma série de operações financeiras rocambolescas que incluía vender jogadores, para "quem sabe conseguir viabilizar o negócio"; negou a proposta saudita porque nem ele, nem a família, queriam morar no país.