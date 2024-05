Textor fará Brasileirão 2024 ser o mais tumultuado de todos

Claro que esse erro não tira o mérito da vitória do Bahia de Rogério Ceni, que é um dos líderes do campeonato brasileiro com 10 pontos.

Agora, todos que se sentem prejudicados dão razão às falácias do Textor, mas quando são ajudados pela péssima arbitragem brasileira, se calam.

A comissão de arbitragem me parece conivente com esse enorme número de erros que vem acontecendo o tempo todo.

Quero deixar claro que esses erros sempre aconteceram, mas com a chegada do VAR os árbitros não assumem mais nenhuma responsabilidade, empurrando todas as decisões mais importantes para o operador da máquina.

Os clubes deveriam se unir e fazer um protesto coletivo contra esses erros inaceitáveis que vêm acontecendo no futebol brasileiro.

Porque enquanto só olharem para o próprio umbigo, aceitando os erros a favor, nenhuma reclamação será levada a sério.