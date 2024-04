São Paulo e Fluminense estão do jeito de seus técnicos: com muita soberba

O São Paulo, com o futebol que vem jogando sob o comando de Thiago Carpini, precisa ficar atento ao restante da temporada. O Tricolor está demonstrando, cada vez que entra em campo, seja no Morumbi ou fora dele, uma fragilidade tática e uma falta de alternativas de jogo que assusta aqueles que viram o time ganhar a Supercopa do Brasil e quebrar o tabu da Neo Química Arena, vencendo o Corinthians pela primeira vez lá.

Os dois jogos que fez pela Libertadores foram muito ruins, e já começou o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil e traiçoeiro. Perdeu em casa para o forte time do Fortaleza, que tem um treinador espetacular chamado Juan Pablo Vojvoda. O Tricolor cearense já é, há alguns anos, melhor do que muitos times do Sul e do Sudeste do Brasil.

Não é demérito algum perder para o time de Vojvoda em qualquer lugar, mas o São Paulo não está demonstrando nenhum poder de reação técnica e tática, e isso é muito preocupante. Carpini, a cada jogo, demonstra estar perdido em suas escolhas, principalmente nas alterações que faz e também nas entrevistas coletivas.