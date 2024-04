A minha história em Torino x Juventus: um clássico da desigualdade social

Amanhã, às 13h (de Brasília), na Itália, pelo Campeonato Italiano, será realizado no Estádio Olímpico de Turim um dos grandes clássicos do futebol: o Derby della Mole. Esse nome é uma homenagem a um famoso prédio da cidade que abriga o Museu Nacional do Cinema, a Mole Antonelliana.

É um jogo disputado, pois transcende o futebol e representa as diferenças sociais da cidade. Os donos da Juventus (Família Agnelli) são os proprietários da FIAT, enquanto a maioria dos operários das fábricas são torcedores do Torino. Joguei várias vezes esse clássico e posso garantir que, para o Torino, é o jogo mais esperado da temporada, pois enfrentamos de igual para igual a Juventus.

Atualmente, a diferença técnica e financeira entre os times aumentou muito, e o jogo só se equilibra por causa da rivalidade social. Meu Derby mais marcante foi na temporada 1991/92, quando vencemos por 2 a 0 no segundo turno, com dois gols meus. Foi naquele domingo, 5 de abril de 1992, que entrei definitivamente para a história da parte "granata" da cidade, com meus dois gols nessa vitória inesquecível.