Galo está livrando a cara dos brasileiros na Libertadores de times fracos

Gosto muito desse garoto, mas ainda é cedo para dizer que é um craque. De qualquer forma, é sim uma grande esperança e tomara que tenha o DNA do Endrick e surja uma nova geração de jogadores talentosos e com muito comprometimento. Vale a pena destacar que todos os gols palmeirenses foram com assistência de Raphael Veiga.

Classificação e jogos Libertadores

Temos três brasileiros líderes de seus grupos: o Fluminense com 4 pontos no Grupo A, mas ainda não está jogando bem. O Palmeiras é o líder do Grupo F pelo número de gols feitos, já que o Independiente Dell Valle tem o mesmo número de pontos e gols de saldo. Mas vem de Belo Horizonte o melhor brasileiro: o Atlético-MG, líder do Grupo G com 100% de aproveitamento e jogando muito bem.

O São Paulo está em segundo lugar do Grupo B com três pontos, mas com um futebol fraco e decepcionante já faz um tempo. No Grupo E, o fortíssimo Flamengo ainda não encantou e está em segundo lugar com 4 pontos, atrás do Bolívar, mas tem uma equipe incrível e em breve vai engrenar.

Agora, as grandes decepções dos times brasileiros são os lanternas dos Grupos C e D, respectivamente Grêmio e Botafogo, com ZERO pontos. O Tricolor perdeu na sua Arena para o "grande time" chileno Huachipato. Este é o meu panorama dos clubes brasileiros dessa Libertadores fraquíssima, com jogos fracos e, para completar, times fracos.