Jogos da Libertadores estão parecendo a 3ª divisão da Europa

Comparando o que estamos assistindo na Libertadores, não existe nenhuma equipe na América do Sul em condições de bater de frente com eles. No ano passado, ficou nítida a enorme diferença entre as equipes no Mundial de Clubes, na final entre Manchester City e Fluminense, que terminou 4 x 0 para os ingleses, que jogaram andando.

Em 2022, o Real Madrid não enfrentou um time brasileiro porque o Flamengo foi eliminado na semifinal pelo Al-Hilal. Em 2021, o Palmeiras jogou bem, mas perdeu para o Chelsea, e em 2020 foi eliminado na semifinal pelo Tigres e não teve chance de medir forças com o Bayern de Munique. Para encerrar o histórico de confrontos recentes, em 2019 o Flamengo até fez boa partida, mas perdeu para o Liverpool por 1 x 0, sendo dominado o jogo todo.

Existe um abismo financeiro, técnico e tático entre os continentes e não podemos nem debater as nossas possibilidades. Para quem assistiu aos quatro jogos da Champions e depois viu Grêmio x Huachipato, Fluminense x Colo-Colo, São Paulo x Cobresal, chega a ser desanimador.

Na Champions jogam futebol de verdade, enquanto na Libertadores é disputada qualquer outra coisa, menos futebol. Tudo bem, o nível até fica um pouco melhor quando chega a fase de mata-mata, mas os times sul-americanos não conseguem bater de frente nem com os semifinalistas da Liga Europa. O futebol do nosso continente é muito fraco, e ainda gostamos não por ser empolgante, mas porque nos acostumamos com espetáculos ruins.

A qualidade técnica da Libertadores caiu assustadoramente depois que a Conmebol aumentou o número de participantes. Tem muito time ruim na primeira fase, que deveria ter um número menor de participantes.

Com o novo Mundial de Clubes que começa em 2025, as chances dos clubes sul-americanos ficaram mínimas. Todos os grandes times brasileiros jogaram contra equipes bem mais fracas nesta rodada da Libertadores, muitas delas sem tradição alguma, e ninguém conseguiu fazer uma grande partida, mesmo aqueles que jogaram em casa entre terça (9) e quarta (10).