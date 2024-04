Super Furacão está mostrando sua força em busca do tri da Sul-Americana

Defesa e meio-campo muito experientes, com um ataque com muita mobilidade e velocidade, e foi dessa forma que o Athletico deu um show, junto com a sua torcida, na Arena da Baixada. Lotada, inflamada, linda e passando uma energia incrível para dentro do campo, os jogadores absorveram essa energia e arrasaram.

Não foi um Furacão que estraçalhou o Deportivo Rayo Zuliano (Venezuela), mas um verdadeiro e potente Tsunami vermelho e preto paranaense. Vamos lá, esse Athletico tem condições de fazer coisas incríveis em 2024 e já começou vencendo o campeonato paranaense. O que mais pode vir por aí?