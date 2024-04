Palmeiras e Fla são favoritos aos títulos; Galo e Grêmio podem surpreender

Na Libertadores, apesar do título de 2023, vejo o Fluminense bem abaixo dos citados acima (que conquistaram quatro das últimas cinco edições). O Grêmio, de Renato Gaúcho e Diego Costa, e o Atlético-MG, de Gabriel Milito e Hulk, também podem chegar à final. São equipes fortes, muito competitivas, com jogadores decisivos, experientes e ótimos treinadores.

Já no Brasileiro, para ser campeão é necessário regularidade e força mental. Por isso, coloco o Palmeiras, de Abel Ferreira, como o principal favorito ao título. Além de ser o atual bicampeão, há um trabalho mental muito bem feito não só pelo treinador e sua comissão técnica, mas também pela ótima psicóloga Gisele Silva.

Por fim, daqui a pouco também teremos a volta da Copa do Brasil já nas fases mais relevantes da competição.

Quem não tiver fôlego ficará pelo caminho nessas competições. Há uma grande exigência física, psicológica e técnica dos jogadores, e atletas de ponta acostumados com a pressão elevada, na maioria das vezes, conseguem se destacar na hora da arrancada para fazer seu time chegar a um título no final da temporada.

Em meio a tudo isso, não podemos esquecer que ainda teremos a Copa América no meio do ano e o Brasileirão não irá parar. Com isso, os melhores times perderão alguns de seus principais jogadores, em situação que pode mudar a cara desses campeonatos.

A sequência do ano promete!