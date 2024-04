Gil x Endrick é o duelo que eu quero ver hoje na final

Do lado santista o zagueiro Gil se encaixou perfeitamente no esquema de Fábio Carille, que o indicou para o Santos. Ele já o conhecia muito bem dos tempos em que era auxiliar de Tite no Corinthians e depois chegaram a ser campeões juntos, com o Carille já como treinador.

Gil conhece os atalhos do campo, é mais alto e mais experiente Imagem: Raul Baretta/Santos

Gil nasceu em 12 de junho de 1987 e, neste momento, tem 36 anos, mas daqui a três meses chegará aos 37. Já jogou em diversas equipes, como, Atlético Goianiense, Cruzeiro, Shandong Taishan (China), Corinthians - em duas passagens -, e agora no Santos. Foi uma peça imprescindível por muito tempo na zaga corintiana. Amanhã ele terá de novo pela frente o garoto prodígio Endrick, que tem 19 anos menos que ele, 17 contra 36. Endrick, já vendido para o Real Madrid, é muito rápido, forte e com uma finalização precisa.

Este confronto será muito interessante, porque estarão frente a frente a experiência de Gil contra a juventude de Endrick. Gil conhece todos os atalhos de um campo de futebol, enquanto Endrick ainda está decobrindo os melhores caminhos, mas consegue percorrer os mais longos com uma imensa velocidade e com muita explosão, se for preciso. O garoto do Palmeiras tem mais velocidade que o experiente santista.

O zagueiro santista é intimidador, não por bater, mas pelo tamanho que tem. Já O palmeirense não se intimidou com ninguém até agora, e vimos isso até em Wembley e no Santiago Bernabéu. Gil tem 1,92m e Endrick 1,73m. Gil se posiciona muito bem e é fortíssimo na jogada aérea, tanto defensiva como ofensivamente, porém Endrick é muito ágil e finaliza com muita rapidez.