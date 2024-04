Endrick mostra que é diferente e tem que ser titular da seleção

Começando pelo Abel Ferreira, que para mim é o melhor treinador trabalhando no Brasil há muito tempo. Ganhou todos os títulos possíveis no continente, sendo bicampeão brasileiro e da Libertadores, fora os troféus de um jogo. Igualou os 10 títulos do Oswaldo Brandão e agora os dois, além de serem os mais vitoriosos, são também os melhores treinadores da história do Palmeiras na minha opinião.



Abel tem seu time na mão e sabe muito bem como tirar o melhor de cada um deles, mas sempre gosto de destacar o seu trabalho mental. O Palmeiras é um time que raramente perde o foco e tem um poder de reação impressionante.

O elenco é coeso, seguro, confiante e com muito comprometimento. Para o texto não ficar longo, já vou pular para a maior revelação do futebol brasileiro de 2009 para cá, depois do surgimento do Neymar.

Endrick foi o melhor do jogo e provavelmente será o melhor do campeonato, e nessa final foi determinante para o resultado necessário de 2 a 0. Sofreu o pênalti que deu o primeiro gol ao seu time por acreditar na sua força e velocidade e nunca desiste de uma jogada. Acreditou, foi derrubado, e Raphael Veiga bateu bem e fez o primeiro gol. No segundo, ele brigou pela bola com Hayner na intermediária e não desistiu até forçar o erro. O lance correu pela esquerda com uma bela jogada do Piquerez, que cruzou muito bem. Flaco Lopez ajeitou para a chegada de Aníbal Moreno que fez o gol do título.

Endrick se movimentou por todo lado, caindo para a direita, pela esquerda, dando passes de calcanhar, fazendo corta-luz, chutando, enfim... o garoto fez de tudo um pouco!

Amei a sua entrevista no final da partida mostrando toda a consciência da sua importância para as crianças apaixonadas pelo futebol. Endrick ainda não sabe do seu tamanho real e isso é normal por ser muito jovem, mas já é o grande ídolo do futebol brasileiro e a grande esperança de ajudar a seleção brasileira a mudar sua cara.

Espero muito ver o ataque da seleção com Rodrygo, Endrick e Vinicius Jr. Mas todos do elenco mereceram esse título porque a maioria deles estava em todas as outras conquistas desde a chegada do Abel Ferreira ao Palmeiras.