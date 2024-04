Início ruim na Libertadores não deve assustar times brasileiros

Outro jogo que deve ser tranquilo será Palmeiras X Liverpool-URU, no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira é um dos favoritos ao título do torneio e tem tudo para vencer a equipe uruguaia com facilidade.

Vejo o São Paulo com total superioridade contra o Cobresal, em um MorumBIS que sem dúvida estará lotado, como sempre tem acontecido constantemente. A Libertadores sempre foi mágica para o Tricolor. Os velhos são-paulinos precisam mostrar para os mais jovens como é o clima do ambiente de Libertadores, relembrando os grandes momentos do clube nessa competição.

Na Arena MRV, o Galo enfrentará uma equipe difícil, que é o Rosario Central, pela guerra que fazem e por ser um time aguerrido, mas tecnicamente não há comparação entre os elencos. Com uma vitória, o Atlético se colocará em uma situação confortável, mas é necessário ficar atento neste confronto.

O mesmo vale para Fluminense e Colo-Colo. O Tricolor carioca não vem jogando bem, mas é bem superior tecnicamente e, para não se complicar no grupo, precisará vencer os chilenos no Maracanã.

Continuo achando que, dos sete brasileiros na competição, pelo menos seis irão passar para as oitavas de final, com muitas chances de estarem entre os finalistas.

Creio que teremos mais uma final brasileira, como aconteceu três vezes nos últimos cinco anos.