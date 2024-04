Carille engoliu Abel na Vila. O Santos mereceu vencer o Palmeiras

O Santos conseguiu uma incrível vitória sobre o Palmeiras através de uma grande imposição física, tática. Novamente todos os seus jogadores deram uma demonstração linda de entrega, espírito de luta e comprometimento.

Todos os setores se destacaram nessa partida como Joaquim e Gil, que não deram chance para o artilheiro do campeonato, Flaco Lopez, e nem para o genial garoto Endrick. João Schmidt, Pituca e Giuliano dominaram o meio campo, não deixando nenhum espaço para Raphael Veiga pegar na bola - ele simplesmente ficou sumido! Completando esse "molho vencedor", uma grande pitada de agressividade ofensiva, conseguindo empurrar o Palmeiras para trás a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, porém sem clarear jogadas e também sem ter uma finalização importante. Apesar do total domínio santista, a grande chance de gol foi no início do jogo para o Palmeiras, com Flaco Lopez.

O segundo tempo começou como terminou, com domínio do time do Fábio Carille, principalmente pela esquerda, com Felipe Jonatan e Guilherme, que para mim foi o melhor do jogo. E foi dele a belíssima jogada para o gol da vitória, demonstrando habilidade, mas principalmente inteligência futebolística, porque antes de fazer o passe para o gol, olhou para área para ver o que estava acontecendo e colocou a bola na cabeça do Otero, que cabeceou perfeitamente para baixo sem dar chances ao Weverton.