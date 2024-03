Renato Gaucho e Diego Costa juntos formam uma dupla explosiva, mas positiva

Dizem que Diego é um cara difícil de se lidar e que não é muito de grupo, mas isso é problema do Renato Gaúcho, que terá que conduzir essa situação.

O Renato falhou feio na tentativa de recuperação do Luan, mas não foi só ele, porque no Corinthians ninguém conseguiu.

O seu erro nesse caso foi confiar na vontade e nas palavras do Luan, que não cumpriu com o acordo de treinar e se entregar para ser útil, tanto que já está no Vitória da Bahia, que para mim será a sua última chance num clube de expressão.

O início está sendo muito bom e Diego, sem dúvida alguma, trouxe mais agressividade ofensiva e força dentro da área adversária.

Com a saída do espetacular Luis Suárez, o Grêmio precisava encontrar alguém de peso para substituí-lo.

Suárez é genial e foi incrível no ano passado com a camisa 9 do tricolor gaúcho. Não existem comparações técnicas entre um e outro. Mas Diego também é um fazedor de gols, ótimo fazendo o pivô, puxando muito bem o contra-ataque, como vimos no gol de Cristaldo, que veio de um chutão alto direcionado para Diego. Ele clareou totalmente a jogada com uma ajeitada de cabeça ainda no meio de campo, e dali saiu toda a jogada desse gol.