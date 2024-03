Agora não tem mais dúvida sobre quem deve ser o camisa 9 titular do Brasil

Faz tempo que não via a seleção brasileira tão bem organizada taticamente e jogando um futebol simples, mas competitivo. Ela se defendeu muito bem e, quando teve espaço, saiu no contra-ataque com velocidade, tendo no primeiro tempo uma grande chance que foi a bola na trave do Paquetá.

O jogo foi equilibrado e muito bem jogado, com momentos de domínio brasileiro e outros em que os ingleses dominaram, mas nada de excepcional.

Nosso problema defensivo foi nas bolas altas, principalmente nas faltas laterais, pois perdemos a maioria delas. No entanto, é preciso levar em consideração que foi uma defesa totalmente nova e com pouco tempo de treinamento, por isso aconteceram erros de posicionamento.