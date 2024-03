Leila faz o que ninguém da CBF fez: falar sobre os crimes de estupro

Coloco a Leila como uma das melhores dirigentes do futebol brasileiro, se não for a melhor, porque não se omite e se coloca em todas as reuniões de presidentes para decidirem qualquer coisa relacionada ao Campeonato Brasileiro.

Tive o prazer de entrevistá-la no CT do Palmeiras e ali percebi que ela era muito mais do que eu imaginava.

Uma mulher não poderia mesmo se calar diante dessas barbáries que esses caras, Robinho e Daniel Alves, cometeram de forma covarde e nojenta, e que o futebol brasileiro permanece calado.

A CBF e seus dirigentes fingem que não está acontecendo nada, e isso é uma vergonha. Pelo menos uma nota de repúdio contra o estupro e condenando os crimes que os dois ex-jogadores da seleção brasileira cometeram seria o mínimo.

Será que a CBF tem orgulho desses jogadores mesmo sendo criminosos sexuais?

Mas o importante mesmo é que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está dando uma aula de conduta para os homens do nosso futebol.