Dorival estreia na seleção e para mim o Endrick deveria ser titular

No próximo sábado (23), o Brasil fará seu primeiro amistoso do ano. Além de marcar a estreia de Dorival Jr como treinador da seleção, a partida também contará com vários jogadores estreantes e outros que voltam depois de um longo período.

No histórico estádio de Wembley, em Londres, o Brasil enfrentará a forte seleção inglesa. No entanto, não podemos usar a Premier League como parâmetro, já que nela está a maioria dos melhores jogadores estrangeiros do mundo, incluindo vários da comunidade europeia.

O English Team evoluiu muito tecnicamente e conta com uma ótima geração de jogadores, como Jude Belingham, Harry Kane, Phil Foden, Cole Palmer e Saka, por exemplo. Este confronto não será fácil para uma seleção brasileira em baixa, com um grupo ainda em formação e um trabalho árduo pela frente para recuperar o respeito pela camisa do Brasil, conquistar o torcedor brasileiro e criar uma identificação que se perdeu há algum tempo.