O Sr. Belmonte deve desculpas ao Abel Ferreira pela frase xenofóbica

Muitas pessoas atacam as pessoas que se posicionam ao invés de discordarem. Isso em tudo o que acontece na sociedade, e claro que o futebol está incluído.

Li vários textos sobre o caso do Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, usando uma fala xenofóbica e agressiva em relação ao Abel Ferreira, treinador do Palmeiras: "Português de m....".

Essa fala tem muitas mensagens dentro dela, passando por desrespeito, falta de educação, abrangendo agressividade excessiva e, obviamente, xenofobia. Para começar, o Sr. Belmonte deveria se desculpar urgentemente com o Abel Ferreira e com o Palmeiras, porque o pacote da frase é bem pesado e agressivo. Depois, deveria se preocupar com o que falou e avaliar de verdade se uma pessoa nervosa e com raiva tem o direito de falar o que quiser e depois, com a cabeça mais fria, se explicar.