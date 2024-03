Com time fraco e líderes perdidos, Corinthians vai jogando história no lixo

Quais as consequências dessa eliminação? Além do prejuízo financeiro, aumentará a pressão para a partida contra o São Bernardo, dia 14 de março, fora de casa, pela Copa do Brasil. Lembrando que nesta fase o empate já não favorece mais o time visitante, levando a decisão para os pênaltis.

No Paulistão deste ano, o Corinthians já perdeu por 1 a 0 para o time do ABC, que ainda briga por uma vaga na próxima fase.

O Corinthians terá que tomar muito cuidado no Brasileirão, porque para não levar sustos terá que melhorar muito. A equipe apresentou um futebol bem frágil, sem criatividade e com muita oscilação defensiva neste início de temporada no Paulistão.

O único jogo sem sofrer foi contra o Botafogo-SP lá em Ribeirão Preto. Fora isso, não foi melhor em nenhum outro.

Como um time que não ganhou nem das equipes que disputarão as séries inferiores enfrentará os grandes favoritos do Brasileirão? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Athletico, Grêmio, Internacional, Fortaleza e Fluminense são todos mais time que o Corinthians. E podem ter outros aí.

"Acabou a farra", chegou a dizer o falastrão diretor de futebol, Rubens Gomes. "Não devemos nada para Palmeiras e Flamengo", falou o ex-presidente Duilio Monteiro Alves. E de frases em frases o Corinthians vai despencando e jogando sua história no lixo.